РФ усиливает группировку войск в Беларуси: доставлена батарея ЗРК “Тор” (видео)

Партия вооружений получена в соответствии с межправительственным договором о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

В Беларусь из Российской Федерации была доставлена партия зенитно-ракетных комплексов “Тор-М2К”.

Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщила пресс-служба беларуского Министерства обороны, опубликовав соответствующее видео.



"Партия вооружений получена в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они назначены", — цитируют в сообщении помощника министра обороны генерал-майора Леонида Касинского.

Он отметил, что личный состав уже прошел подготовку и "успешно освоил эти комплексы".

Куда отправили ЗРК

По информации мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", батарею ЗРК "Тор-М2К" доставили на станцию "Локомотивное депо" в Барановичах. После выгрузки техника своим ходом прошла в расположение 120 зенитной ракетной бригады (в/ч 96577).

Наблюдатели отмечают, что беларуская армия получила шестую по счету батарею, и теперь у нее есть два дивизиона ЗРК "Тор-М2К".

Еще в декабре 2011 года тогдашний заместитель министра обороны РБ по вооружению Иван Дирман заявил, что до 2020 года на вооружении ВС РБ должно находиться по меньшей мере десять батарей ЗРК Тор-М2К. Как видим, желаемое сильно расходится с действительностью», — сообщили в группе «Белорусский Гаюн».

Что это за оружие

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор" предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны: прикрытие важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.



Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз высказался об "угрозе" со стороны соседних стран. Мол, это "на всякий случай" послужило причиной для "внезапной проверки" войск.

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