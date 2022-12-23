РФ усиливает группировку войск в Беларуси: доставлена батарея ЗРК “Тор” (видео)

Партия вооружений получена в соответствии с межправительственным договором о военно-техническом сотрудничестве двух стран.
В Беларусь из Российской Федерации была доставлена партия зенитно-ракетных комплексов “Тор-М2К”.
Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщила пресс-служба беларуского Министерства обороны, опубликовав соответствующее видео.
"Партия вооружений получена в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они назначены", — цитируют в сообщении помощника министра обороны генерал-майора Леонида Касинского.
Он отметил, что личный состав уже прошел подготовку и "успешно освоил эти комплексы".
Куда отправили ЗРК
По информации мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", батарею ЗРК "Тор-М2К" доставили на станцию "Локомотивное депо" в Барановичах. После выгрузки техника своим ходом прошла в расположение 120 зенитной ракетной бригады (в/ч 96577).
Наблюдатели отмечают, что беларуская армия получила шестую по счету батарею, и теперь у нее есть два дивизиона ЗРК "Тор-М2К".
Еще в декабре 2011 года тогдашний заместитель министра обороны РБ по вооружению Иван Дирман заявил, что до 2020 года на вооружении ВС РБ должно находиться по меньшей мере десять батарей ЗРК Тор-М2К. Как видим, желаемое сильно расходится с действительностью», — сообщили в группе «Белорусский Гаюн».
Что это за оружие
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор" предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны: прикрытие важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.
Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз высказался об "угрозе" со стороны соседних стран. Мол, это "на всякий случай" послужило причиной для "внезапной проверки" войск.
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