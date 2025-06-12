Американские силовики во время протестов в Лос-Анджелесе / © Associated Press

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Протесты против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе спровоцировали поток ложных фактов и теорий заговора в Интернете, и Россия пытается использовать и распространить их.

Об этом пишет NBC News.

Отмечается, что осейские СМИ и пророссийские пропагандисты подхватили правые теории заговора по протестам, в том числе один, в котором утверждалось, что мексиканское правительство поощряло демонстрации против иммиграционной политики президента Дональда Трампа. Мексика решительно отвергла это обвинение.

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«Этот эпизод иллюстрирует, как иностранные противники пользуются настоящими разногласиями между американцами, что является проверенной стратегией информационной войны», — говорят аналитики.

Правые американские силы в Интернете продвигают идею о том, что протесты в Лос-Анджелесе связаны с политиками-демократами и миллиардером-филантропом Джорджем Соросом.

Роль России

Брет Шафер, старший научный сотрудник аналитического центра «Альянс по обеспечению демократии» Немецкого фонда Маршалла, заявил, что российские информационные онлайн-операции фактически защищают позицию Трампа.

«Россия фактически приветствует ответ Трампа и намекает на его оправдание», — сказал Шафер. «Они, безусловно, намекнули, что эти протесты организуются или финансируются радикальными левыми».

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Так, российское пропагандистское издание «Комсомольская правда» цитирует российского блоггера из Лос-Анджелеса, заявившего, что протестующие были не мигрантами, а «боевиками», прибывшими на автобусах. Известный украинцам пропагандист Александр Дугин написал на X, что протесты были восстанием, «общенациональным сговором либералов не только против Трампа, но и против американского народа в целом».

Постоянный гость пропагандистских эфиров на росТВ Сергей Марков заявил, что Соединенные Штаты находятся в разгаре «гражданской войны».

Пекин обвиняет Вашингтон в лицемерии

Однако Китай избрал другой подход. Вместо того, чтобы полагаться на протрамповские нарративы и повторять правые теории заговора, Пекин изображал Америку как находящуюся в состоянии беспорядка страну. Китайские СМИ и прокитайские голоса утверждали, что реакция американского правительства на протесты в Лос-Анджелесе была «жесткой и, следовательно, лицемерной» в свете критики Вашингтона по отношению других стран к инакомыслию.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки вспыхнули мощные общественные протесты, эпицентром которых стал Лос-Анджелес. Причиной послужили масштабные рейды иммиграционной полиции.

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Для подавления протестов президент США решил привлечь Национальную гвардию. Это вызвало негодование губернатора Калифорнии. Он объявил о намерении подать иск против администрации Дональда Трампа из-за развертывания Национальной гвардии в штате без согласования с местными властями.