РФ увеличит численность армии: в ISW оценили влияние войны в Украине на реформы

По мнению аналитиков, у России будет ухудшаться способность поддерживать увеличение численности армии.

Способность России должным образом провести реформы вооруженных сил отчасти зависит от ее ведения войны против Украины. Ограничения по формированию ВС и экономические ограничения будут ухудшать способность РФ поддерживать увеличение численности войск и должным образом внедрять запланированные реформы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Усилия России увеличить численность армии являются частью ее долгосрочной цели, выходящей за пределы войны в Украине. Она направлена на увеличение численности общего потенциала вооруженных сил путем долгосрочных широкомасштабных реформ армии.

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Аналитики Института подробно сообщали об этих реформах российской армии, которые продолжаются с начала 2023 года. В них входят восстановление Московского и Ленинградского военных округов, формирование новых армейских корпусов, общевойсковых армий, а также механизированных и воздушно-десантных дивизий.

В отчете говорится, что нынешние военные реформы в РФ, похоже, в значительной степени отменяют главные принципы реформ экс-министра обороны Анатолия Сердюкова 2008-2012 годов. Эти реформы уменьшили численность российской армии с 1,3 до 1 млн военнослужащих, а также усилили и централизовали командование и управление путем устранения эшелонов уровня дивизии в пользу подразделений уровня бригады.

По мере того как российское военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии, их укомплектованность должна расти параллельно, по крайней мере, на бумаге. Однако способность России должным образом провести эти реформы и интегрировать увеличение боевого состава частично зависит от ведения войны против Украины, как ранее оценивали в ISW.

"Среднесрочные и долгосрочные ограничения по формированию вооруженных сил и экономические ограничения будут продолжать ухудшать способность России поддерживать увеличение численности своих военных и должным образом внедрять намеченные реформы", – пришли к выводу аналитики.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил на 180 тыс. человек – до 2 млн 389 тыс. 130.

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