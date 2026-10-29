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РФ в огне и взрывах: в Москве паника из-за атаки дронов, а в Башкирии поднимается дым над важным заводом (фото, видео)
Из-за роя дронов в российских аэропортах снова паника — ограничения на полеты ввели на трех аэродромах в Москве и в Уфе.
Ночью против 28 октября Московский регион и сама столица подверглись массированной атаке беспилотников. Российская ПВО якобы сбивала беспилотники на подступах к городу. В далекой Башкирии вспыхнул пожар на заводе, производящем компоненты для бронематериалов.
Что известно об атаке на Россию — читайте на сайте ТСН.ua.
Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что с вечера в сторону российской столицы якобы летели 613 дронов. По его словам, большинство беспилотников противовоздушная оборона вроде бы перехватила на «дальних подступах», а более 230 — на подлете в Москву.
Информации о пострадавших или разрушениях пока нет. В то же время, по словам мэра, экстренные службы работают на местах падения обломков.
В то же время три московских аэропорта парализованы — столкнулись с перебоями в работе из-за ограничений. В Росавиации заявили о временном запрете на прием и выпуск воздушных судов в «Домодедово», «Внеково» и «Жуковский».
Атака на завод в Башкирии
В российской Башкирии после ночной атаки беспилотников взвился дым над Башкирской содовой компанией в Стерлитамаке. По данным OSINT-анализа ASTRA, это предприятие является единственным в РФ производителем уникального компонента, используемого для изготовления бронематериалов.
На рассвете власти предупредили об атаке беспилотников. Местные жители в сети жаловались на взрывы и попадания в городе.
На фоне атаки аэропорт Уфы также ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов.
Башкирская содовая компания является одним из крупнейших химических комплексов России и ведущим производителем кальцинированной и пищевой соды.
Напомним, накануне РФ также разрывали взрывы при атаке БпЛА. В Новомосковске был атакован химзавод «Азот». По данным OSINT-ресурсов занялась установка по производству аммиака «Ам-70». В город направили лаборатории регионального управления Роспотребнадзора, которые должны проверить уровень возможного химического загрязнения.