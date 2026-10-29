РФ в огне и взрывах: в Москве паника из-за атаки дронов, а в Башкирии поднимается дым над важным заводом (фото, видео)

Москва. / © Getty Images

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Ночью против 28 октября Московский регион и сама столица подверглись массированной атаке беспилотников. Российская ПВО якобы сбивала беспилотники на подступах к городу. В далекой Башкирии вспыхнул пожар на заводе, производящем компоненты для бронематериалов.

Что известно об атаке на Россию — читайте на сайте ТСН.ua.

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Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что с вечера в сторону российской столицы якобы летели 613 дронов. По его словам, большинство беспилотников противовоздушная оборона вроде бы перехватила на «дальних подступах», а более 230 — на подлете в Москву.

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Информации о пострадавших или разрушениях пока нет. В то же время, по словам мэра, экстренные службы работают на местах падения обломков.

В то же время три московских аэропорта парализованы — столкнулись с перебоями в работе из-за ограничений. В Росавиации заявили о временном запрете на прием и выпуск воздушных судов в «Домодедово», «Внеково» и «Жуковский».

Атака на завод в Башкирии

В российской Башкирии после ночной атаки беспилотников взвился дым над Башкирской содовой компанией в Стерлитамаке. По данным OSINT-анализа ASTRA, это предприятие является единственным в РФ производителем уникального компонента, используемого для изготовления бронематериалов.

На рассвете власти предупредили об атаке беспилотников. Местные жители в сети жаловались на взрывы и попадания в городе.

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На фоне атаки аэропорт Уфы также ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Дата публикации 07:42, 29.10.26 Количество просмотров 16 Дроны атаковали важный завод в РФ - кадры

В Башкирии после атаки дронов вспыхнул пожар на заводе. / © ASTRA

В Башкирии после атаки дронов вспыхнул пожар на заводе.

В Башкирии после атаки дронов вспыхнул пожар на заводе.

Башкирская содовая компания является одним из крупнейших химических комплексов России и ведущим производителем кальцинированной и пищевой соды.

Напомним, накануне РФ также разрывали взрывы при атаке БпЛА. В Новомосковске был атакован химзавод «Азот». По данным OSINT-ресурсов занялась установка по производству аммиака «Ам-70». В город направили лаборатории регионального управления Роспотребнадзора, которые должны проверить уровень возможного химического загрязнения.

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