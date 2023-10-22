РФ вербует шпионов в Норвегии, прикрываясь географическим обществом: СМИ раскрыли детали схемы

Норвежские спецслужбы подтверждают: Кремль активно интересуется их военными базами и не только ими.

Спецслужбы РФ с помощью Российского географического общества пытаются вербовать шпионов в Норвегии.

Об этом передает "Настоящее время" совместно с российским расследовательским проектом "Система".

С журналистами связался мужчина по имени Иван (полное имя не указали из соображений безопасности), долгое время проживающий в Осло и имеющий норвежское гражданство. Иван заявил, что его пытались завербовать спецслужбы РФ в виде сотрудников Российского географического общества.

"Со мной связался человек, представившийся сотрудником [Русского] географического общества. Кадыровцы, ФСБ под крышей "географического общества" пытаются здесь найти симпатизантов, чтобы использовать их для каких-то своих целей. Я в лоб спросил: "Ты мне что, убийством угрожаешь?" – рассказывает собеседник издания.

Иван предоставил журналистам имена и контактные данные вербовщиков, а также аудиозапись разговора с одним из них, подтверждающий рассказ.

"Они хотели всякие репортажи, например, из одной мечети: был какой-то скандал, что два парня из бывших советских республик, мусульмане, заявили об однополом браке. Какая связь между ЛГБТ, мусульманами и географическим обществом – для меня загадка", – говорит. Иван.

"Самое главное, что меня напрягло, – то, что однажды все-таки сказали: надо съездить в Альту, Тромси (города на севере Норвегии. – Ред.), и между прочим прозвучало "военные базы", и как-то там это снять", – продолжил мужчина.

Норвежские спецслужбы подтверждают: Кремль активно интересуется их военными базами и не только ими.

"У нас есть ряд установок, перерабатывающих газ, есть терминалы на континенте, принимающие газ, есть производственные мощности, большинство из которых находятся под водой, есть 8 800 километров трубопроводов", – перечисляет Гейр Хоген Карлсен, подполковник, старший преподаватель кафедры стратегических коммуникаций колледжа Норвежского университета обороны.

Что известно о Российском географическом обществе

В издании напомнили, что российское географическое общество не находится ни под какими международными санкциями. При этом возглавляет его министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу, а глава его попечительского совета – диктатор Владимир Путин.

Напомним, что громкий случай с российским шпионом в Норвегии произошел в октябре 2022 года.

Тогда на севере страны по подозрению в шпионаже задержали сотрудника норвежского Арктического университета Тромсе, выдававшего себя за "профессора из Бразилии" Хосе Асис Джаммарию.

Как оказалось, настоящее имя бразильца – Михаил Микушин, и он является кадровым офицером российского ГРУ.

После этого в Бразилии начали расследование из-за того, что российские шпионы активно используют паспорта этой страны.

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