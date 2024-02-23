РФ вербует за границей наемников для "мясных штурмов": в ГУР рассказали детали

На фоне серьезных потерь, понесенных российской армией, страна-агрессорка будет все больше вербовать в свою армию наемников.

Об этом идет речь в OBOZ.UA.

Наемники против Украины воевали на стороне РФ еще с 2014 года. Сейчас РФ пытается вербовать наемников из стран Средней Азии и Африки.

Как сообщают в украинской ГУР, это преимущественно граждане Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго и Египта. Их вербовка происходит под контролем Главного управления ГШ ВС РФ (известнее как ГРУ).

"Вербовщики обещают кандидатам так называемые подъемные — обычно две тысячи долларов. Иногда бывает и больше, в зависимости от ситуации. Такие деньги для той же африканской бедноты — находка. Также наемникам обещают хорошее питание, стабильные ежемесячные выплаты. А для тех, кто мечтает вырваться из беспросветной бедности, еще один аргумент – получение российского гражданства", – говорится в сообщении.

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Сначала наемникам обещают "золотые горы", а потом — их "бросают" с зарплатой, с нормальным обмундированием. И умалчивают, что из-за указа Путина российское гражданство они могут получить только при условии заключения бессрочного контракта, а не на год, как раньше.

"В ГРУ их прозвали одноразками": Россия вербует за границей наемников для мясных штурмов и уличных боев в Украине

"Эта категория наемников – просто затратный материал. Их используют для мясных штурмов позиций ВСУ, как раньше "вагнеровцы" зэков. Вероятность выжить – сами понимаете какая. Именно поэтому таких наемников в ГРУ прозвали одноразками", – пояснил разведчик.

Ранее мы сообщали, что Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало списки сирийских наемников, которые Россия завербовала на войну против Украины.

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