Граница РФ и Эстонии. / © Associated Press

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Российская Федерация усилила ограничения на границе с Эстонией, введя ограничения в Кингисеппском и Сланцевском районах Ленинградской области. До 26 сентября в приграничной зоне будет действовать запрет на передвижение и пребывание людей.

Об этом сообщает издание эстонское издание ERR.

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В частности, в пятикилометровой зоне у границы в темное время суток за пределами населенных пунктов запрещено находиться и передвигаться людям, а также любым транспортным средствам. Также на отдельном участке реки Нарвы запретили движение малых судов и нахождение людей на берегу. Кроме того, у границы запрещена охота.

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«Такие меры не являются обычной практикой, но и исключительным их назвать нельзя», — сказал представитель эстонской пограничной службы Андрис Вильцин.

По словам Вильцина, эстонские органы следят за ситуацией на восточной границе страны и готовы отреагировать на возможные инциденты в случае необходимости.

«Думаю, российская сторона, безусловно, озабочена безопасностью своей границы. Возможно, это в известной степени говорит и о некоторой неуверенности с той стороны. Поэтому, безусловно, следует дополнительно следить за происходящим дополнительно», — подчеркнул он.

В Таллинне заявляют, что непосредственной угрозы для страны пока не видят. По словам министра внутренних дел Игоря Таро, Эстония не будет делать никаких действий со своей стороны.

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«Пока оценка опасности не изменилась. Да, были разные спекуляции относительно возможной общей мобилизации. Да, есть оценка того, что Россия находится в затруднительном положении», — сказал Таро.

В свою очередь, российская сторона объясняет такие меры необходимостью усилить охрану государственной границы. На фоне усиления режима внимание привлекло и то, что на берегу Нарвы на территории РФ действуют ограничения, в то время как на эстонской стороне люди могут находиться у реки. По данным эстонской стороны, недавно один человек незаконно пересек границу из России в Эстонию и был задержан.

В то же время в эстонской пограничной службе отмечают, что полностью перекрыть протяженную границу и исключить какие-либо незаконные переходы практически невозможно.

Как сообщалось, в Эстонии в ночь на 1 сентября воздушная тревога охватила восемь уездов из-за вторжения неизвестных дронов. Военные зафиксировали беспилотники, летевшие вдоль восточной границы Эстонии и Латвии. Часть из них вошла в воздушное пространство страны. Для перехвата целей в небо подняли истребители НАТО.

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