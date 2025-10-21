Жесткая позиция России по прекращению огня в Украине ставит под угрозу переговорный процесс / © Associated Press

Реклама

То, что Россия снова «соскочила с дипломатии», свидетельствует об отказе Москвы прекращать огонь в Украине. Так что Белый дом «приостановил» подготовку ко встрече президентов США и РФ Трампа с Путиным в Будапеште.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, «в ближайшее время встреча президентов Трампа и Путина не запланирована».

Ранее госсекретарь США Марк Рубио провел «продуктивный разговор» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, однако стороны решили не проводить личную встречу.

Реклама

«На прошлой неделе Трамп заявлял, что планирует встретиться с Путиным в Будапеште, чтобы попытаться достичь договоренностей по завершению войны. Однако Кремль по-прежнему настаивает на том, чтобы Украина отказалась от части своих территорий до объявления перемирия», — пишут авторы Reuters.

Европейские лидеры во вторник призвали Вашингтон не отступать от требования о немедленном прекращении огня без территориальных уступок.

Предыдущая попытка договоренностей между Трампом и Путиным в августе на Аляске не дала результатов. Подготовительное заседание между Рубио и Лавровым, которое должно было состояться в Будапеште, перенесено на неопределенный срок.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретных дат встречи нет, а подготовка «требует серьезной проработки».

Реклама

«У нас есть определенное понимание между президентами, но не можем откладывать то, что еще не согласовано», — отметил Песков.

Два европейских дипломата, цитируемых Reuters, считают, что Вашингтон откажется от встречи, если Россия не изменит своих требований.

«Кажется, россияне захотели слишком много, и стало ясно, что соглашения в Будапеште не будет», — сказал один из них.

Европа опасается уступок

В совместном заявлении лидеры Великобритании, Франции, Германии и ЕС выразили поддержку позиции Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а линия фронта — стать основой для предстоящих переговоров.

Реклама

В то же время, некоторые источники сообщают, что встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме была напряженной — американский президент якобы жестко давил на Киев, чтобы тот согласился на определенные российские условия.

Зеленский позже заявил, что встреча завершилась успешно, ведь Трамп публично поддержал идею прекращения огня по текущей линии фронта.

Дополнительное напряжение добавил вопрос безопасности полетов кремлевского диктатора: Польша заявила, что может принудительно посадить самолет Путина, если тот будет пролетать через ее воздушное пространство по дороге в Будапешт. Болгария же подтвердила, что могла бы разрешить транзит.