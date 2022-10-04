"РФ возродила демонов": премьер Польши обвинил в войне против Украины не только Путина, но и россиян

Это война не только главы Кремля.

Колониализм, империализм, национализм — эта идеология, царящая в России, имеет широкую поддержку у ее граждан, а потому за вторжение в Украину отвечает не только президент РФ Владимир Путин, а страна в целом.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Варшавском форуме безопасности, сообщает издание PAP.

"Это не война одного Путина, как считают некоторые на Западе, это война всей России", – сказал Моравецкий.

Он также отметил, что РФ должна фундаментально измениться, чтобы не представлять угрозы своим соседям в будущем.

"Россия возродила демонов, которые, как мы думали, остались в темном прошлом – колониализм, империализм, национализм. Они вышли на поверхность, Кремль использует их как оружие пропаганды в российском обществе. К сожалению, идеология "русского мира" очень живуча в России", – сказал он.

Напомним, как заявлял в середине сентября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, для начала переговоров с Россией она должна уволить все территории Украины, должны быть наказаны военные преступники, а также РФ должна выплатить репарации за причиненный ущерб.

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