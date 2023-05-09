РФ все еще получает немецкие товары, несмотря на санкции: как работает схема

После начала полномасштабного вторжения в Украину против России ввели санкции, в частности, касающиеся запрета на ввоз товаров из Европы. Но, несмотря на это, россияне организовали много схем для того, чтобы их обходить. Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что Россия нашла способ обходить санкции и пользоваться немецкими товарами – через привлечение третьих стран.

Об этом пишет "24 канал".

Так, после введения санкций экспорт товаров из Германии в Казахстан, Армению и Грузию увеличился вдвое. Другие страны также продемонстрировали невероятный рост импорта немецких товаров:

Кыргызстан +994%;

Таджикистан +150%;

Беларусь +77%.

Об этой ситуации ведомство сразу сообщило другие властные органы, которые теперь будут работать над поиском способов предотвращения обхода санкций таким простым способом.

Напомним, 11-й пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений.

Читайте также: