РФ вводит в школах и вузах военную подготовку: британские разведчики указывают на аналогию с СССР

Речь идет о все более милитаризированной атмосфере в стране.

Министерство просвещения Российской Федерации намерено ввести в школах и учреждениях высшего образования связанные с военной подготовкой предметы. Британские разведчики считают, что такие действия – это свидетельство создания все более милитаризованной атмосферы в стране.

Об этом говорится в свежем отчете Министерства обороны Великобритании.

"Инициативы подчеркивают все более милитаризованную атмосферу в России в военное время, а также (вероятно, намеренная) аллюзия на Советский Союз: где подобная подготовка была обязательной в школах до 1993-го", — говорится в обзоре.

Британские разведчики отмечают, что в последние несколько недель Минпросветы РФ более подробно рассказало о реализации плана включения базовой военной подготовки к учебной программе в средней школе.

Отмечается, что уже с сентября 2023-го в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" станут обязательными обучение обращению со штурмовыми винтовками АК и ручными гранатами, военной муштры и использования средств индивидуальной защиты.

К слову, в декабре 2022 года российское Министерство науки и высшего образования объявило о программе "Основы военной подготовки" для студентов университетов.

Как сообщалось, в Министерстве образования РФ решили ввести учебный курс по игре в лапту — это народная забава с мячом и битками. Игра, по мнению российских педагогов, должна помочь подготовить юношей к военной службе. Новый учебный курс в русских школах рассчитан на учащихся от 1 до 11 класса.

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