РФ вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе: о чем это свидетельствует

Страна-агрессор РФ во вторник, 7 ноября, окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. При этом о прекращении этого документа Москва заявила еще в 2007 году.

Как сообщили на сайте Министерства иностранных дел страны, РФ получила как положительные, так и отрицательные последствия участия в этом соглашении.

В частности, в Москве говорят, что ДОВСЕ был заключен в конце "холодной войны" – в период, когда появились и многие другие крупные соглашения по ключевым вопросам разоружения и контроля за оружием.

"Не все из них выдержали проверку временем, но на том этапе они сыграли определенную стабилизирующую роль", – считают в Кремле.

Там признали, что ДОВСЕ некоторое время обеспечивал РФ материальные гарантии безопасности.

"К примеру, позволил сделать процесс сокращений не односторонним, а взаимным, подключив к нему страны НАТО, прежде всего Германию, совокупный потенциал тогдашних членов Альянса был в определенной степени ограничен и поставлен под контроль", – объяснили дипломаты.

Также читайте Стало известно, сколько критериев выполнила Украина для начала переговоров по вступлению в ЕС

Впрочем, по их словам, соглашение со временем перестало отвечать интересам России. Мол, Соединенные Штаты запустили процесс расширения НАТО, а страны военного блока "стали открыто обходить групповые ограничения договора".

Москва традиционно обвинила во всем Запад. Как отметили в МИДе, западные страны "переоценили возможности влияния на Россию и степень нашей заинтересованности в договоре".

Напомним, оккупационные войска России в течение последнего времени стали чаще использовать управляемые авиабомбы (КАБ ) для атак по мирным городам Украины и позициям военных ВСУ.

Читайте также: