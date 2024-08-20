РФ выслеживает и похищает своих дезертиров даже за рубежом — WSJ

В РФ активизировали кампанию по наказанию уклоняющихся от призыва.

Россия выслеживает и задерживает убегающих от войны россиян-дезертиров даже за рубежом.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

С самого начала полномасштабной войны РФ применяла агрессивные меры, чтобы пытаться сохранять численность своей армии. В частности, в РФ активизировали кампанию по наказанию уклонян от призыва и отслеживания уехавших за границу.

Как заявила, специальный докладчик ООН по РФ Мариана Казарова, российские власти "фактически причастны к похищению" дезертиров за рубежом.

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"Около 50 000 россиян дезертировали или отказались от приказа воевать. По словам российских адвокатов, эти цифры гораздо выше, поскольку многих "тихо уговаривают вернуться, обещая снисходительное отношение или угрожая их семьям в России ", — пишет издание.

Отметим, что в России в 2022 году были приняты новые законы, усиливающие наказание за дезертирство и неповиновение, включая тюремное заключение сроком до 15 лет и конфискацию имущества.

"Согласно судебной статистике, власти возбудили более 10 000 уголовных дел по таким обвинениям", — говорится в публикации.

Добавим, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11322, предусматривающий возвращение на службу военнослужащих после СЗЧ (самовольное оставление части).

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