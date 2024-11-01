РФ вывела своих военных из Калининградской области: что известно

Солдаты нужны на войне в Украине.

Агрессор Россия вывела войска из Калининградской области, отправив своих военнослужащих в Курскую область.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на Киевском форуме по безопасности для молодежи, сообщает "Укринформ".

"Вы слышали о Сувалкском перешейке, который мы считаем очень слабым местом вблизи нашей территории. Мы анализируем присутствие российских войск в Калининграде и видим, что там пусто", — подчеркнул литовский министр.

Кащюнас назвал вероятной причиной того, что россияне вывели войска из Калининградской области, то, что теперь они находятся на поле боя в Украине.

"Они также бьются против украинцев в Курской области в России", – заявил Кащюнас.