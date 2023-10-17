РФ вывела "вагнеровцев" из Беларуси: ЦНС узнал, какая сейчас задача у наемников

Можно говорить о систематической поддержке РФ из-за своих прокси-группировок террористических атак против Израиля.

Инструкторов российского ЧВК "Вагнер" отправили из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской террористической группировки Хезболла.

Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что обучение Хезболле будет проходить на сирийских залегендованных военных базах.

Как объясняют в ЦНС, основная задача "вагнеровцев" — передать опыт ведения боевых действий в Украине, в том числе научить вести штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами.

В настоящее время боевики Хезболлы ведут боевые действия против Израиля вместе с террористами ХАМАСа. Последние в начале месяца совершили нападение на Израиль, подготовку к нападению осуществляли в частности инструкторы Вагнера.

"Следовательно можно говорить о систематической поддержке РФ через свои прокси-группировки террористических атак против Израиля ", — подчеркивают в Центре нацсопротивления.

Как мы ранее сообщали, Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну.

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