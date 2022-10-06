РФ вывезла украинских беженцев с эстонской границы в неизвестном направлении: ситуация – на особом контроле МИД

Ситуация с застрявшими на границе России и Эстонии украинскими беженцами находится на особом контроле Министерства иностранных дел для выяснения всех обстоятельств.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на ситуацию, которая сложилась с украинскими беженцами. Напереродне стало известно, что на российско-эстонской границе образовались огромные очереди, преимущественно из граждан Украины. После этого, по информации эстонской стороны, российские силовики собрали украинских беженцев и куда-то их вывезли грузовиками.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что сейчас выясняют все обстоятельства этого инцидента, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

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"Посольство Украины в Эстонии взаимодействует с эстонскими компетентными органами для уяснения ситуации с украинскими гражданами на российско-эстонской границе. Вопрос выезда украинцев из России находится на особом контроле МИД и других причастных государственных органов Украины ", — отметил он.

Напомним, что за последние несколько дней на российской стороне юго-восточной границы Эстонии собралось более тысячи человек, преимущественно украинцев, которым российские власти помешали въезду в Эстонию из-за задержки пограничных процедур. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаенеметс заявил, что стоящих на границе людей собрали и куда-то вывезли грузовиками.

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