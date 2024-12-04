РФ выводит свой флот из Сирии: OSINT-аналитики говорят о непредсказуемых последствиях

Учитывая успехи в боевых действиях повстанцев в Сирии, у военного командования РФ, вероятно, возникли опасения по поводу реальной опасности для флота, дислоцированного на российской базе ВМФ в сирийском Тартусе. Поэтому россияне за последние два дня вывели несколько кораблей в море, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Об этом сообщили несколько OSINT-аналитиков.

Флот РФ покинул сирийскую базу

OSINT-аналитик MT Anderson сообщил, что сбор информации из открытых источников показал, что российскую базу ВМФ в Тартусе покинули по меньшей мере пять кораблей:

два многоцелевых фрегата "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко";

сторожевой корабль "Адмирал Григорович";

морской танкер "Вязьма";

средний морской танкер "Ельня".

По данным другого аналитика, Droxford Maritime, корабль "Ельня" из состава Балтийского флота покинул Тартуса утром понедельника, 2 ноября. По мнению аналитика, корабль сбежал с базы из-за боевых действий в Сирии и, вероятно, вообще покинет Средиземное море.

Droxford Maritime утверждает, что в Тартусе также находится российская субмарина "Новороссийск", но пока неизвестно, покинуло ли базу подводное судно.

В чем опасность для русского флота в Сирии

Основатель украинского OSINT-проекта Frontelligence Insight, который пишет в социальной сети X под псевдонимом "Татаригами", сообщил о продвижении сил повстанцев, представляющих прямую опасность российским военным объектам в Сирии.

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"Если ранние сообщения об успехах сил, противостоящих режиму Асада, верны, то Хама пала, а силы движутся к Хомсу. Это означает, что ключевые активы России – военно-морская база Тартус и авиабаза Хмеймим – могут быть отрезаны. Оба имеют решающее значение для присутствия России на Ближнем Востоке и в Африке", – подчеркнул аналитик.

Другой OSINT-аналитик Хай Саттон в статье для издания Naval News отметил, что российская база ВМФ в Тартусе оказалась под угрозой из-за успешного наступления повстанцев, воюющих против режима Башара Асада. По его мнению русское командование осознает опасность, поэтому принимает меры предосторожности и выводит корабли в море.

"Хотя это не подтверждено, считается, что это перемещение корабля, вероятно, напрямую связано с ситуацией на земле. Если это так, это первый видимый признак того, что Россия выводит ценные активы из страны", – отметил Саттон.

Аналитик добавил, что России проще покинуть базу, когда линия фронта приближается к ней, так как перебрасывание подкрепления в Тартус является слишком сложной задачей.

Неблагоприятные перспективы для стратегической базы ВМФ РФ

Военно-морская база в Тартусе на Средиземноморском побережье Сирии является стратегическим активом для России. Она была создана во времена СССР в 1971 году, но после его распада не использовалась почти два десятилетия.

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Когда в 2012 году началась гражданская война в Сирии, РФ снова привела туда свой флот. А с началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году база в Тартусе приобрела еще большее значение. Россия усилила там свое военное присутствие перед вторжением, чтобы противостоять и сдерживать прямое вмешательство НАТО, особенно авианосцев в Средиземном море.

РФ также разместила там несколько крупных военных кораблей, которые должны были принять участие в войне против Украины. Но эти планы сломала Турция, заблокировав проход российских военных кораблей в Черное море.

По словам Саттона, кажется возможным, что база в Тартусе будет атакована или покинута.

"Конечно, кажется вероятным, что российские военные корабли покидают когда-то безопасный порт. Ожидается, что они поплывут из Средиземного моря в Балтику. Возможно, на этом пути они будут искать временную безопасную гавань в Алжире или Ливии. Если Россия откажется от Тартуса, это будет иметь непредсказуемые геополитические последствия", – подчеркнул аналитик.

Напомним, сирийские силы, противостоящие режиму диктатора Башара Асада, полностью взяли под контроль Алеппо, один из крупнейших городов страны. Войска диктатора Башара Асада отступили под давлением повстанцев.

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