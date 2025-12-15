РФ взорвались взрывы из-за атаки БпЛА: не работали аэропорты, некоторые районы - без света и тепла (фото, видео)

Взрыв. / © Associated Press

Ночью против 16 декабря неизвестные беспилотники атаковали Российскую Федерацию. В разных регионах страны-агрессорки произошли мощные взрывы. В частности, в столице Москвы и Московской области.

Об этом сообщили российские телеграммы-каналы, местные жители и власти.

Утром российское Минобороны отчиталось, что якобы их силы ПВО уничтожили 130 дронов. В частности, якобы 25 дронов были сбиты над Москвой, о чем сообщал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, экстренные службы работают на месте падения обломков.

В аэропорту Шереметьево было введено ограничение на прием и отправку рейсов. Также временные ограничения были в аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области.

На ночные взрывы сетовали жители подмосковного города Кашира. Местные паблики писали, что взрывы раздавались вблизи Каширской ГРЭС. Позже там появились клубы дыма. Также более десяти громких взрывов слышали жители Истринского района.

Россию атаковали дроны: где взрывалось

Наиболее громко было в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о "серьезных" повреждениях инженерной инфраструктуры из-за ракетной атаки. Телеграмм-канал ASTRA пишет , что под удар попала газотурбинная теплоэлектроцентраль «Луч» в Белгороде. Ее обновляющим топливом является газ. В некоторых районах города блекаут.

"Луч" погас: в Белгороде снова блекаут (видео)

ТЭЦ "Луч" атакована в Белгороде. Фото: OSINT-анализ ASTRA.

Ночью Ростов и область также подверглись атаке. ASTRA пишет, что одной из вероятных целей дронов мог быть филиал Новошахтинского завода нефтепродуктов. Кроме того, из-за повреждений ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции, заявил губернатор Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы", - заявил российский чиновник.

В Ростовской области ряд районов остался без отопления из-за остановки работы ТЭЦ-2, пишет "Крымский ветер" .

Как сообщалось, в Белгороде произошел блекаут после обстрела. Сообщается, что была повторно атакована подстанция «Луч». В российских пабликах утверждают, что город был обстрелян из РСЗО, вероятно – HIMARS. Отмечается, что Белгород был частично обесточен.