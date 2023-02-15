РФ задействовала в войне 97% всей армии, истощение войск находится на уровне Первой мировой - Воллес

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Россия задействовала в войне в Украине 97% всей своей армии. Больше того - истощение войск оккупанта - на уровне Первой мировой войны

Об этом пишет BBC со ссылкой на главу Миноброны Великобритании.

"Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине с очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%. Почти две трети танков уничтожены или разбиты — это имеет прямое влияние на безопасность Европы. Россия, пытаясь продвигаться вперед, делает почти на уровне Первой мировой войны — с уровнем истощения и с показателями успеха, измеряемыми метрами, а не километрами" — сказал Бен Уоллес.

По его словам, Москве не удалось собрать единую силу, чтобы "пробить" оборону Украины. Уоллес подчеркнул: "мы просто видели усилия, направленные на продвижение вперед", а такие действия дорого обошлись российской армии.

Британский министр заявил, что Запад укрепляет безопасность на дому, когда помогает Украине победить агрессорку Россию.

Напомним, российское Министерство обороны вербует осужденных для войны – как и группа "Вагнера" олигарха Евгения Пригожина. Американские аналитики Институт изучения войны считают, что такие действия Москвы – показатель того, что Кремль стремится использовать заключенных для будущих атак, несмотря на их боевую эффективность.

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