РФ задействовала в войне 97% всей армии, истощение войск находится на уровне Первой мировой - Воллес

Россия не смогла собрать единую силу, чтобы "пробить" оборону ВСУ.
Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Россия задействовала в войне в Украине 97% всей своей армии. Больше того - истощение войск оккупанта - на уровне Первой мировой войны
Об этом пишет BBC со ссылкой на главу Миноброны Великобритании.
"Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине с очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%. Почти две трети танков уничтожены или разбиты — это имеет прямое влияние на безопасность Европы. Россия, пытаясь продвигаться вперед, делает почти на уровне Первой мировой войны — с уровнем истощения и с показателями успеха, измеряемыми метрами, а не километрами" — сказал Бен Уоллес.
По его словам, Москве не удалось собрать единую силу, чтобы "пробить" оборону Украины. Уоллес подчеркнул: "мы просто видели усилия, направленные на продвижение вперед", а такие действия дорого обошлись российской армии.
Британский министр заявил, что Запад укрепляет безопасность на дому, когда помогает Украине победить агрессорку Россию.
Напомним, российское Министерство обороны вербует осужденных для войны – как и группа "Вагнера" олигарха Евгения Пригожина. Американские аналитики Институт изучения войны считают, что такие действия Москвы – показатель того, что Кремль стремится использовать заключенных для будущих атак, несмотря на их боевую эффективность.
Читайте также:
- В ВСУ рассказали, при каких условиях военные могут отойти от Бахмута
- Писториус заявил, что вопрос о поставках истребителей можно обсуждать через несколько месяцев.
- Оборона Бахмута: аналитики ISW объяснили, зачем ВСУ так долго удерживают город