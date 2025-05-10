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РФ закрыла небо над полигоном "Капустин Яр": оттуда запускают "Орешники"
РФ временно закрывает воздушное пространство над частью Волгоградской и Саратовской областей, охватывающей полигон «Капустин Яр».
Россия передала предупреждение NOTAM (Notice to Air Mission) о закрытии воздушного пространства над военным полигоном, с которого раньше запускала по Украине баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Закрытие будет действовать в течение суток.
Об этом сообщили OSINT-каналы в Telegram.
Указывается, что площадь ограничения примерно 110 на 70 километров. Это включает полигон «Капустин Яр» в Волгоградской области, а также часть соседней Саратовской области.
Закрытие будет действовать в течение суток — с 06:00 12 мая до 06:00 13 мая.
По данным аналитиков, на практике такие предупреждения означают полное закрытие воздушного пространства для любых полетов, кроме имеющих спецразрешение Министерства обороны России.
«Граница высот SFC-UNL указывает, что объект может подниматься до стратосферы и выше (характерно для БРСД/МБР вооружения)», — утверждают исследователи.
Однако отмечается, что сейчас это не означает, что Россия планирует ударить по Украине «Орешником». Предыдущий опыт подобных сообщений иллюстрирует, что такие действия могут быть связаны с ракетными испытаниями на указанном полигоне.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара «Орешником» в ответ на атаки ВСУ в Москве в День победы. Однако, по словам главы украинского Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, угрозы россиян являются попыткой запугать и вызваны страхом самой Москвы.