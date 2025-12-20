РФ запугивает мир новым "Искандером": эксперт развенчал миф о "модернизации" российских ракет

Российские ракеты «Искандер». / © InformNapalm

Реклама

Кремль пытается создать картинку нового «супероружия», чтобы испугать западных партнеров Украины. Однако то, что представляется как «модернизация» ракет «Искандер» , на самом деле является рассекречиванием давних наработок, которые РФ скрывала из-за международных соглашений.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Мастера «картинки»

По словам эксперта, ничего кардинально нового в российском ВПК не произошло.

Реклама

«Если разобраться, то ситуация достаточно проста. Россия пытается максимально запугать Запад. Поэтому Кремль усиливает психологическое давление на людей, рассказывая об Искандере с дальностью в 1000 километров», — пояснил Криволап.

История обмана

Эксперт напомнил, что ограничение дальности ракет до 500 км регулировалось Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое подписали США и СССР еще в 1987 году. Однако Москва начала нарушать его почти сразу.

«Практически сразу после этого россияне начали разрабатывать РС-26 и Искандер», — отметил специалист.

Именно наличие в России ракет, нарушающих условия договора, стало причиной выхода США из соглашения в 2019 году по каденции Дональда Трампа. Тогда речь шла о ракете 9М729 , способной поражать цели на расстоянии до 2500 километров .

Реклама

Эксперт подчеркнул, что с самого начала разработки комплексов "Искандер" российские инженеры закладывали в них возможности полета на расстояние более 500 километров.

Сейчас, когда международные договоры фактически разрушены, Россия просто легализовала эти характеристики, заявив о них публично как о модернизации.

Напомним, Россия усилила ударные дроны "Шахед" , установив на них двойные боевые части. Это существенно повышает их разрушительную силу.