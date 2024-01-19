РФ запустила производство аналога иранского Shahed: в ISW рассказали детали

Российское конструкторское бюро "Стратим" запустило производство бюджетного аналога иранского беспилотника Shahed. Новый БпЛА называется "Ястреб". Дальностью полета – 350 км, а боевая часть – 800 кг.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В конструкторском бюро "Стратим" отметили, что оккупационные войска будут использовать БпЛА "Ястреб" — как приманку для отвлечения украинских систем ПВО. В ISW отмечают, что речь идет о тактике, которую российские войска применяли ранее во время серии ударов по Украине.

В настоящее время ведутся лётные испытания прототипа, а в первой половине 2024-го планируется начать лётные испытания уже готового и доработанного продукта.

В отчете ISW также сообщается, что 18 января министр обороны России Сергей Шойгу посетил в Московской области Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" (ГосМКБ "Радуга"), дочернее предприятие Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ).

К слову, Шойгу дал предприятию задачу увеличить дальность полета неустановленного оружия от 250 км до более чем 300 км. В свою очередь гендиректор КТРВ Борис Обносов сообщил, что якобы уже было опробовано оружие с дальностью полета 310 км. Обносов также отметил, что ГосМКБ "Радуга" снизило стоимость производства этого оружия и увеличило его боевую часть от 450 до 800 кг.

Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков заявил, что предприятие удвоило штат сотрудников, закупило новое испытательное оборудование и инструменты, расширило производственные площади, а также установило 12-часовые изменения, что позволило работать круглосуточно и увеличить объемы производства.

Заявления Богатикова и некоторые факты свидетельствуют о том, что с начала полномасштабного вторжения России ГосМКБ "Радуга" увеличило объемы производства высокоточного оружия в восемь раз, отмечают аналитики ISW.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как РФ наладила производство "Шахедов". Отмечается, что в Москве сами наладили собственное производство – оно уже работает на территории России, в частности, в Елабуге. Там на сегодняшний день развернуто минимум две линии производства. Но в большинстве своем комплектующие поступают из других стран.

Читайте также: