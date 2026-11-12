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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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РФ засекречивает данные о потерях: ФСБ патрулирует кладбища, а за фото могил дают 14 лет — Politico

Закрытие данных может усложнить оценку реальных потерь российской армии и помочь властям избегать общественного недовольства, считают западные журналисты.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Российские оккупанты

Российские оккупанты / © Getty Images

Российские власти ужесточают меры по сокрытию потерь в войне против Украины — закрывают базы данных, ограничивают доступ к документам и преследуют людей, собирающих сведения о погибших военнослужащих.

Об этом пишет Politico.

По информации издания, в сентябре суд в Ярославле приговорил мужчину к 14 годам колонии по делу, связанному с фотографированием надгробий российских солдат.

«С лета в России арестовали несколько десятков человек, обвиняемых в государственной измене и якобы сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Такие процессы проходят за закрытыми дверями», — отмечают журналисты.

Фотографии захоронений остаются одним из источников, посредством которых независимые журналисты и активисты устанавливают имена погибших. По данным Politico, ФСБ патрулирует кладбища, а российские власти предупреждают о возможном пожизненном заключении за действия, квалифицирующие как помощь противнику.

Последнее приведенное в статье официальное количество погибших Москва объявила еще в сентябре 2022 года. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил о 5937 погибших российских военных.

С тех пор власти все больше ограничивают возможности независимого подсчета. В апреле 2024 года спикер кремля Дмитрий Песков назвал сведения о потерях государственной тайной, а их обнародование — исключительной компетенцией Минобороны.

В том же году Росстат закрыл доступ к данным об избыточной смертности, которые были доступны с 1990-х. По информации издания, российские власти также скрывают материалы судебных дел, связанных с погибшими военнослужащими.

Потери РФ в войне против Украины — что известно

В конфиденциальных данных Росстата зафиксировано 11 335 смертей людей с иностранным гражданством или местом рождения за пределами Росии, связанных с войной против Украины. Записи охватывают выходцев из почти 100 стран, пишет Bloomberg.

Смерти зарегистрированы в период с 24 февраля 2022 до конца августа 2026-го. Связь с войной определяли по соответствующим кодам или упоминаниям в документах о «военной операции», обстрелах или дронах.

Генсек НАТО Рютте сообщал, что Россия в последние несколько месяцев ежемесячно теряет в Украине более 40 тысяч военных погибшими и тяжелоранеными. По предварительным данным, в октябре этот показатель мог превысить 50 тысяч.

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