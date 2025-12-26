Наемник армии РФ из Индии оказался в окопах вместо рядов университета / © скриншот с видео

Реклама

Обещания Кремля индийскому премьеру Нарендри Моде оказались пустыми словами. Пока дипломаты давят руки, российские силовики продолжают охоту на иностранцев, чтобы превращать их в «пушечное мясо» на фронте в Украине.

Шокирующие детали схемы раскрыли бойцы Третьего армейского корпуса , которым сдался в плен гражданин Индии.

«Курьер», наркотики и статья 228

Герой расследования — 23-летний Маджоти Сахил (позывной «Люцифер») из штата Гуджарат. Он приехал в Россию с мечтами об образовании и работе, но попал в ловушку.

Реклама

Схема, по которой его завербовали, напоминает плохой детектив:

Сахилу предложили подработку курьером. На третий день работы дали координаты свертка, где оказались наркотики. На месте его мгновенно задержали люди в штатском (вероятно, подставные сотрудники органов), даже не показавшие документов.

Далее классический шантаж: либо долгий срок в российской тюрьме по статье 228 («народная» статья за наркотики в РФ), либо контракт с армией. Сахил избрал, как он думал, меньшее зло, надеясь, что контракт продлится год.

«Когда я приехал на полигон, мне сказали: контракт закончится, когда закончится война», — рассказывает пленный.

Реальность на фронте: расизм и говядина

Вместо обещанной «охраны тыла», индейца после 16 дней формальной подготовки («один-два выстрела, бросил гранату — ты готов») бросили в 164-ю мотострелковую бригаду под Кременную.

Реклама

Условия службы для иностранцев ужасающие:

Принуждение ко греху: Индуистов, для которых корова является священным животным, заставляют есть говяжьи консервы, потому что другой пищи просто не дают.

Расизм: Сахил постоянно сталкивался с унижениями. Почему ты в моей стране? - Мягче всего, что он слышал от российских «товарищей по оружию».

Равнодушие: Когда у парня начались проблемы с ногами и он не смог идти, командир группы просто забрал у него право и бросил умирать в лесу. Именно благодаря этому он смог выйти на украинских военных из 63-й бригады и сдаться.

Статистика лжи

По данным МИД Индии, Россия от 2022 года втянула в войну 202 гражданина Индии :

119 удалось вернуть домой дипломатическими усилиями;

26 погибли;

7 пропали без вести;

50 до сих пор находятся в рядах армии кафиров.

Несмотря на то, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в РФ в 2024 году получил уверение, что всех индийцев отпустят, вербовка только усилилась. Агентов, привлекающих иностранцев, становится больше, а методы более жесткими, отметили военные.

Напомним, российские пленные записали обращение к Путину . Главный вопрос, который задают пленные оккупанты хозяину Кремля — почему их не обменивают.