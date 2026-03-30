РФ завербовала до 15 тысяч кубинцев для войны против Украины: в ГУР назвали истинную цель Кремля

Кубинские наемники

Реклама

Россия завербовала до 15 тысяч граждан Кубы для войны против Украины. Но главная цель таких действий врага не военная, а пропагандистская.

Об этом в комментарии «Донбасс Реалии» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Представитель ГУР отметил, что Украина не рассматривает кубинских наемников, которых завербовала РФ, как отдельную военную силу на поле боя.

Реклама

«В общей сложности эта цифра может быть около 10, 12, 15 тысяч. Это небольшое количество людей, которых обманом или какими-то другими путями заставили подписать контракт», — добавил он.

По словам Черняка, прежде всего, Россия рассматривает Кубу как зону своих геополитических интересов. А вербовку кубинцев враг использует преимущественно в пропагандистских целях.

«Они используют это на политической арене, для внутреннего потребителя. Они пытаются показать, что Россия не агрессор, а другие страны, скажем так, цивилизованный мир тоже поддерживают идеи и планы России», — отметил представитель ГУР.

Напомним, Россия, по информации американской разведки, планирует привлечь для ведения боевых действий на Украине наемников с Кубы. Речь идет о 25 тысячах человек, которые могут существенно усилить вражеские подразделения, а общие планы Кремля могут достигать 100 тысяч кубинцев. По мнению военного эксперта Игоря Романенко, генерал-лейтенанта в отставке (заместитель начальника Генерального штаба 2006–2010 гг.), это вполне вероятно, учитывая, что РФ постоянно вербует наемников в беднейших странах мира.