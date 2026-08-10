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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Война против Украины: в Перу впервые сообщили о погибших наемниках

Это первый случай, когда правительство Перу обнародовало данные о погибших гражданах, воевавших на стороне России.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Родственники пропавших требуют от Москвы информации о своих близких

Родственники пропавших требуют от Москвы информации о своих близких / © Associated Press

Россия завербовала на войну против Украины 459 перуанцев — из них 11 погибли, а 114 пропали без вести.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Перу впервые сообщила о количестве завербованных граждан. По информации МИД, трое перуанцев попали в плен к украинским военным. Еще четверо перуанцев сбежали из России после принудительной вербовки.

В общей сложности из России эвакуировали 31 гражданина Перу: 28 вернулись в страну, еще трое остались в Европе.

Правительство уже отправляло России дипломатические ноты, но не получило ответа. Поэтому Лима обратилась за помощью к Международному комитету Красного Креста.

Проблемой занимаются и перуанские правоохранители. Семья завербованных еще в апреле подали заявления о возможной торговле людьми, однако, по их словам, вербовщики, которые обманом отправляли людей в Россию, остаются на свободе.

Напомним, Россия системно вербует иностранцев для участия в войне против Украины. По данным, обнародованным в мае, в российскую армию привлекли уже 28 тысяч граждан из 135 стран.

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