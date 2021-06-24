РФ заявила о "настоящей охоте" на россиян со стороны спецслужб США

РФ заявила о "настоящей охоте" на россиян со стороны спецслужб США

Россиян призвали не выезжать в США и страны, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции.

Министерство иностранных дел Российской Федерации посоветовало россиянам "взвешивать риски" во время поездок за границу из-за "угрозы подвергнуться задержанию и аресту в США и третьих странах".

Соответствующее предупреждение появилось на сайте российского ведомства в четверг, 24 июня.



"В последнее время на фоне обострения по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты", — заявили в МИД РФ.

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Отмечается, что за последние два года по запросам Вашингтона в европейских странах задержали 20 россиян, тогда как всего "в жернова американского карательного правосудия" попали более 60 граждан России.

Речь идет, в частности, о летчике Константине Ярошенко, арестованном в Либерии и экстрадированном в Нью-Йорк в 2010 году; хакере Романе Селезневе, задержанном на Мальдивах, а также Викторе Буте, задержанном в 2009 году в Таиланде. После ареста их приговорили к длительному тюремному заключению в США.

"Против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России — значит виновен", — продолжили в ведомстве.

В связи с этим российских граждан призвали "воздержаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны", в частности те, которые "имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции".

"Настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за границу, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", — подытожили в МИД РФ.

Как сообщалось, в мае Россия обнародовала список государств, которые в Кремле считают "недружественными". Туда попали, в частности, США и Чехия.

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