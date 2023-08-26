РФ заявила об атаке беспилотников на Москву, задерживают рейсы: что известно о новой "бавовне"

В Москве снова неспокойная ночь.

В ночь на 26 августа Москву и область в очередной раз атаковали беспилотники. Россияне обвинили в атаке "киевский режим".

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Жители Юго-Востока Москвы сообщили о "столбе огня", который они видели из своих окон около определенного времени назад.

В Москве отреагировали

В России заявили, что 26 августа около 03.00 по московскому времени пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку БПЛА" самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.

"Очередными средствами ПВО" беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — сообщают в Минобороны РФ.

Россияне утверждают, что уничтожили летательный аппарат.

Мэр Москвы Сергей Соборянин сообщил, что пострадавших и повреждений нет

"Сегодня ночью "силами ПВО" на подлете в Москву в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия" — написал Сергей Соборянин.

Из-за атаки задерживают рейсы

В результате атаки беспилотниками РФ во всех московских аэропортах объявлен план "Ковер".

Отмечается, что задержаны рейсы на вылет и прилет.

По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

Беспилотник ночью атаковал Москву

Напомним, россияне 23 августа заявили об очередной атаке несколькими беспилотниками по Москве и области. Были попадания по недостроенному небоскребу в "Москва-Сити" и повреждены здания в Подмосковье.

На следующий день Минобороны РФ заявило о новой попытке атаки БПЛА по Москве.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Москву-сити" атаковали дроны! Попадание прямо в цель"

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