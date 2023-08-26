РФ заявила об атаке беспилотников на Москву, задерживают рейсы: что известно о новой "бавовне"

В Москве снова неспокойная ночь.
В ночь на 26 августа Москву и область в очередной раз атаковали беспилотники. Россияне обвинили в атаке "киевский режим".
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
Жители Юго-Востока Москвы сообщили о "столбе огня", который они видели из своих окон около определенного времени назад.
В Москве отреагировали
В России заявили, что 26 августа около 03.00 по московскому времени пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку БПЛА" самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.
"Очередными средствами ПВО" беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области", — сообщают в Минобороны РФ.
Россияне утверждают, что уничтожили летательный аппарат.
Мэр Москвы Сергей Соборянин сообщил, что пострадавших и повреждений нет
"Сегодня ночью "силами ПВО" на подлете в Москву в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия" — написал Сергей Соборянин.
Из-за атаки задерживают рейсы
В результате атаки беспилотниками РФ во всех московских аэропортах объявлен план "Ковер".
Отмечается, что задержаны рейсы на вылет и прилет.
По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и 8 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
Напомним, россияне 23 августа заявили об очередной атаке несколькими беспилотниками по Москве и области. Были попадания по недостроенному небоскребу в "Москва-Сити" и повреждены здания в Подмосковье.
На следующий день Минобороны РФ заявило о новой попытке атаки БПЛА по Москве.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Москву-сити" атаковали дроны! Попадание прямо в цель"