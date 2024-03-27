Rheinmetall получил от ЕС 130 млн евро на увеличение производства 155-мм снарядов

В эти средства концерн проинвестирует шесть проектов дочерних компаний.

Немецкий концерн Rheinmetall получил более 130 миллионов евро от Евросоюза для увеличения мощной по производству 155-мм снарядов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Rheinmetall.

В сообщении указывается, что денежные средства поступили в рамках закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP). Более четверти от 500 млн евро будут направлены на увеличение мощностей по производству снарядов.

Концерн проинвестирует шесть проектов дочерних компаний в Германии, Венгрии, Румынии и Испании.

"Большое значение артиллерии видно по борьбе Украины за защиту своей страны. Европейским вооруженным силам необходимо пополнить свои запасы артиллерийских боеприпасов. Мы готовы к этому и уже над этим работаем", — заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Напомним, ранее сообщалось, что поставки снарядов из ЕС позволят Украине планировать контрнаступление к лету.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кулеба сделал положительный прогноз по поставкам снарядов в Украину.

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