Rheinmetall предложил Польше масштабное производство оружия

Рейнметалл / © The Bild

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предложил Польше реализовать целый ряд масштабных проектов в сфере оборонной промышленности.

Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, Rheinmetall уже направил соответствующее предложение в Министерство национальной обороны Польши.

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Одним из ключевых проектов является строительство первого завода Rheinmetall в Польше, где планируется производить модульные метательные заряды MCS для 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, концерн предлагает организовать производство семейства тяжелых гусеничных машин поддержки на Leopard 2. В него должны войти бронированные ремонтно-эвакуационные машины ARV3, инженерные машины AEV3 и мостоукладчики. Их планируют поставлять как польской, так и германской армиям, а доля польских предприятий в производственной цепи должна составлять не менее 50%.

Впрочем, польский эксперт по бронетехнике и редактор Defence24 Дамиан Ратко в комментарии «Милитарному» критически оценил это предложение.

«Стратегическое направление определено уже давно — это танки M1 Abrams и K2 Black Panther. После вывода из эксплуатации последних Т-72 и PT-91 танки Leopard 2 станут самыми старыми в Вооруженных силах Польши и последующими в очереди на списание. Поэтому у платформы Leopard 2 нет перспектив в польской армии. На мой взгляд, это последний отчаянный шаг Германии, чтобы сохранить хотя бы какое-то присутствие в Польше», — заявил он.

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Также Rheinmetall предложил совместно с польским предприятием Huta Stalowa Wola наладить производство 30-мм автоматических пушек с передачей технологий и созданием полного производственного цикла.

Еще один проект предполагает локализацию производства пусковых установок GMARS и ракет к ним. Эта система совместима с боеприпасами HIMARS и имеет вдвое больший боекомплект.

Кроме того, компания планирует привлечь предприятия польской группы вооружений PGZ в производство колесных бронетранспортеров Boxer для выполнения немецких заказов, а в перспективе предложить эту платформу польской армии.

Rheinmetall также выступил с предложением развернуть в Польше производство 120 мм танковых боеприпасов совместно с PGZ. В концерне полагают, что это поможет унифицировать боеприпасы для разных типов танков, находящихся на вооружении Польши.

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В то же время Business Insider отмечает, что американская компания BAE Systems уже подписала меморандум о взаимопонимании с двумя польскими оборонными предприятиями по поводу потенциальной локализации производства бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2. Также стороны договорились о создании военных логистических машин на базе грузовиков, производимых на заводе MAN в Неполомицах.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall осуществил историческую поставку для ВСУ, передав на фронт первую партию дефицитных боеприпасов, созданных на только что открытых производственных мощностях.

Мы ранее информировали, что Польша подписала соглашение с американской компанией Anduril Industries для локализации производства крылатых ракет Barracuda.

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