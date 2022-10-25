Риши Сунак: биография нового премьер-министра Великобритании

Читайте в материале ТСН.ua, что известно о новом премьер-министре Великобритании Рише Сунаке, интересных фактах из жизни, отношении к Украине.

После отставки Лиз Трасс, которая всего 45 дней пробыла на должности, премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. 24 октября 2022 года его конкурентка Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с политической гонки. Как передает BBC, она заявила, что ее поступок был взвешенным, ведь она полностью поддерживает Риши на этом посту.

25 октября 2022 года, после аудиенции у короля Чарльза III, Риши Сунак официально стал новым премьер-министром Великобритании. Ему всего 42 года (он самый молодой премьер-министр за всю историю страны). Также Риши – первый человек индийского происхождения на этом посту.

Интересно, что должность премьер-министра досталась Сунаку со второй попытки, ведь в сентябре 2022 он уступил Лиз Трасс.

Что известно о новом лидере Консервативной партии и премьер-министре Великобритании?

Краткая биография

Риши Сунак родился 12 мая 1980 года в Саутгемптоне. Его родители приехали в Великобританию из Восточной Африки и оба имеют индийские корни. Отец Сунака работал врачом общей практики, а мать была владелицей аптеки. Они не жалели денег для обеспечения своих троих детей качественным образованием.

Будущий премьер-министр учился в элитной частной школе Winchester College, работая во время летних каникул официантом в саутгемптонском ресторане. После окончания школы, Сунак уехал в Оксфорд, где в Линкольн-колледже изучал философию, политику и экономику.

Далее по стипендии программы Фулбрайт получил степень магистра по деловому администрированию в Стэнфордском университете.

В политику Риши Сунак пришел в 2015 году. До этого он работал в нескольких инвестбанках и имел успешную карьеру финансиста.

Риши Сунак в политике

Политическая карьера Риши Сунак / Фото: Associated Press

В 2010 году Риши Сунак начал сотрудничать с Консервативной партией. Тогда он работал в аналитическом центре этой силы. Главный его доклад того времени — о роли национальных меньшинств в политической жизни Великобритании.

С 2015 года – член Консервативной партии Ричмонда в Йоркшире. К тому времени он стал самым молодым министром в правительстве Терезы Мэй. Борис Джонсон, ставший ее преемником, назначил Риши главным секретарем казначейства.

В феврале 2020 года Риши Сунак становится министром финансов. Сначала он активно поддерживает Бориса Джонсона, но впоследствии (2022 год) подает в отставку, заявив, что их подходы к экономике слишком отличаются.

Риши Сунак поддерживал Брекзит. Тогда он заявлял в Yorkshire Post, что верит — тогда Британия станет более "свободной, справедливой и цветущей".

Летом 2022 года Риши Сунак попытался впервые возглавить Консервативную партию. Случилось это сразу после отставки Бориса Джонсона. Однако тогда его кампания успеха не имела.

Теперь перед Сунаком предстанет несколько вызовов — от войны в Украине и экономических проблем в Великобритании до раскола внутри самой партии.

Личная жизнь

Именно во время учебы в Стэнфордском университете Риши Сунар познакомился со своей будущей женой – Акшатой Мурти. Она является дочерью индийского миллиардера, основателя индийской многонациональной ІТ-компании "Infosys" и писательницы Судхи Мурти. Акшата – дизайнер одежды и бизнеследи.

Риши и Акшата воспитывают двух дочерей — Анушку и Кришну.

Риши Сунак и Украина

Риши Сунак и Украина / Фото: Associated Press

Новый премьер-министр Великобритании неоднократно заявлял, что курс в поддержку Украины он не только сохранит, но и будет его усиливать.

В интервью TheSun в июле 2022 года он сказал: "Президент Зеленский, отважные граждане Украины, не сомневайтесь в том, что независимо от того, что произойдет здесь в последующие недели, Соединенное Королевство дальше будет вашим самым крепким союзником".

Также 18 июля в своем Twitter он написал: "Если я стану премьер-министром, я удвою наши усилия и укреплю ту политику полной поддержки Украины, которую так умело возглавлял Борис Джонсон".

А 23 октября Риши похвалил Бориса Джонсона за борьбу с Владимиром Путиным: "Он провел нашу страну по одним из самых сложных вызовов, с которыми мы когда-либо сталкивались, а затем взялся против Путина и его варварской войны в Украине. За это мы всегда будем ему благодарны”.

В своей первой речи в должности премьер-министра Великобритании Риши Сунак также упомянул о войне в Украине, назвав ее "ужасной войной, которую нужно довести до конца".

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