Риши Сунак назвал Россию "государством-изгоем" накануне встречи с Лавровым на саммите G20

Премьер Британии планирует использовать саммит для проявления противостояния в отношении представителя Москвы Сергея Лаврова.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Россия становится "государством-изгоем", поэтому он готовится "однозначно осудить" Москву за ее вторжение в Украину на саммите G20.

Об этом сообщает издание Evening Standard.

Премьер-министр Британии уже находится на Бали с коллегами-лидерами самых больших стран.

Как сообщалось, на саммите G20 ожидали, что президент РФ Владимир Путин приедет на встречу, но отправил туда своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Издание объясняет это тем, что глава Кремля терпит военные неудачи и единодушное осуждение со стороны западных государств.

Сунак назвал отсутствие Путина "показательным фактором".

Напомним, мировые лидеры собираются бойкотировать российскую делегацию на саммите G20, который состоится 15 ноября на Бали.

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