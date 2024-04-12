Риск аварии на ЗАЭС увеличился: Россия намерена перезапустить оккупированную атомную электростанцию

В настоящее время пять из шести реакторов Запорожской атомной электростанции отключены.
Президент РФ Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Россия "обязательно" перезапустит Запорожскую АЭС, которая сейчас оккупирована россиянами. Такой ответ он дал главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в прошлом месяце во время встречи в Сочи, на которой также присутствовал глава "Росатома". Но российский лидер не уточнил срок, когда это произойдет.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
В статье отмечается, что попытка перезапустить станцию увеличит риск аварии на самом крупном ядерном объекте Европы. Случай захвата действующей АЭС другой страны беспрецедентен в истории атомной отрасли. Опасность в частности заключается в том, что у РФ нет специалистов, которые могли бы ее обслуживать, поскольку ЗАЭС не является станцией советского типа. Она частично оснащена западными системами управления и работает на американском ядерном топливе от Westinghouse.
Как сообщили в Министерстве энергетики США со ссылкой на неуказанные отчеты, сейчас станция управляется только одним человеком, я пять из шести ее реакторов находятся в состоянии так называемой "холодной остановки". Работа шестого реактора поддерживается на минимальном уровне, которого достаточно для поддержки основных процессов безопасности на АЭС.
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