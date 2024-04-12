Риск аварии на ЗАЭС увеличился: Россия намерена перезапустить оккупированную атомную электростанцию

Президент РФ Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Россия "обязательно" перезапустит Запорожскую АЭС, которая сейчас оккупирована россиянами. Такой ответ он дал главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси в прошлом месяце во время встречи в Сочи, на которой также присутствовал глава "Росатома". Но российский лидер не уточнил срок, когда это произойдет.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В статье отмечается, что попытка перезапустить станцию увеличит риск аварии на самом крупном ядерном объекте Европы. Случай захвата действующей АЭС другой страны беспрецедентен в истории атомной отрасли. Опасность в частности заключается в том, что у РФ нет специалистов, которые могли бы ее обслуживать, поскольку ЗАЭС не является станцией советского типа. Она частично оснащена западными системами управления и работает на американском ядерном топливе от Westinghouse.

Как сообщили в Министерстве энергетики США со ссылкой на неуказанные отчеты, сейчас станция управляется только одним человеком, я пять из шести ее реакторов находятся в состоянии так называемой "холодной остановки". Работа шестого реактора поддерживается на минимальном уровне, которого достаточно для поддержки основных процессов безопасности на АЭС.

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