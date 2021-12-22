Риск остается очень высоким: ВОЗ заявила, что COVID-штамм "Омикрон" добрался уже до 106 стран

Риск остается очень высоким: ВОЗ заявила, что COVID-штамм "Омикрон" добрался уже до 106 стран

Ученые выяснили, что COVID-штамм "Омикрон" быстро распространяется даже в странах с высоким уровнем иммунизации населения.

Случаи заболевания новым штаммом COVID-19 "Омикрон" по состоянию на вторник, 21 декабря, подтверждены на территории 106 стран мира.

Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом отчете Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что согласно последним данным, новый вариант коронавируса "имеет преимущество в росте", если сравнивать его с "Дельтой". Так, "Омикрон" быстро распространяется даже в странах с высоким уровнем иммунизации населения и документированием передачи в общинах.

"Остается непонятным, как высокая скорость роста может быть связана с уклонением от иммунитета, внутренней повышенной трансмиссивностью или комбинацией того и другого, – отмечают в ВОЗ. – Данные о клиническом уровне тяжести "Омикрона" все еще ограничены".

Между тем, количество госпитализаций в Великобритании и Южной Африке продолжает расти, что вызывает опасения по поводу возможной перегрузки систем здравоохранения этих стран.

"Предварительные данные свидетельствуют о снижении нейтрализации "Омикрона" у получивших первичную вакцинацию или тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2, что может указывать на уровень гуморального иммунного уклонения", — добавили в ВОЗ.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подытожили, что общий риск, связанный с новым вариантом "Омикрон", остается "очень высоким".

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