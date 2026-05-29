Риск открытия "второго фронта": Япония срочно отправляет военных в штаб помощи Украине

Министерство обороны Японии в пятницу, 29 мая, объявило, что страна впервые отправит офицеров Сил самообороны в расположенное в Германии командование НАТО для участия в миссии по Украине.

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на официальное заявление японского оборонного ведомства.

Чем будут заниматься японские офицеры

Ведомство отправит четырех офицеров в Штаб НАТО по оказанию помощи в области безопасности и тренировки для Украины (NSATU) – новой структуры со штаб-квартирой в Висбадене. Два офицера будут представлять Сухопутные силы самообороны, и еще по одному — Воздушные и Морские силы. В Минобороны Японии особо подчеркнули, что эти военные не будут участвовать в реальных боевых действиях.

Их главной задачей станет координация предоставления оборудования и обучения для украинских военных совместно с другими государствами, а также выполнение роли связных со странами-партнерами. Кроме того, командировка позволит Японии укрепить собственную оборону, усвоив уроки из Украины по «новым способам ведения войны».

Угроза «второго фронта» от РФ

Отметим, что Токио активизирует сотрудничество с НАТО на фоне серьезного беспокойства из-за роста военного присутствия Москвы в регионе. Как ранее предупреждали аналитики, Россия резко усилила военную активность на Дальнем Востоке , что заставляет Японию срочно укреплять свои северные рубежи.

Эксперты предполагают, что РФ может готовить «отвлекающую операцию» в районе острова Хоккайдо. По самому худшему сценарию, Россия способна открыть там второй фронт, если Япония будет сосредоточена на потенциальном кризисе с Китаем на юге. На фоне этих угроз Россия уже развернула истребители Су-35 и противокорабельные ракеты на спорных островах, а Охотское море постепенно превращает в заповедник для своих атомных подлодок.

