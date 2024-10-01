Риск потери целого поколения украинцев: нардеп о принуждении учиться в польских школах

По информации депутата, только в Польше находятся 900 тысяч украинцев и почти 200 тысяч из них – это школьники и студенты.

С начала сентября украинские дети в Польше будут обязаны посещать местные польские школы. За нарушение закона об обязательном обучении беженцев планируют лишать денежных выплат.

Это может угрожать полной утратой целого поколения украинцев. Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий на своей странице в Facebook.

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"Новые польские образовательные правила для украинских беженцев требуют обучения детей в польских школах в обмен на финансовую помощь. Перед украинскими семьями встают вызовы интеграции, риска ассимиляции и потери связи с Украиной", – предупреждает нардеп.

По информации депутата, только в Польше находятся 900 тысяч украинцев и почти 200 тысяч из них – это школьники и студенты.

"Поражает бездействие и незаинтересованность украинских властей в решении проблемы, что несет риск потери целого поколения украинцев", — возмутился Княжицкий.

Ранее сообщалось, что в Польше введут обязательное очное обучение детей из Украины.

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