Риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем во время "холодной войны" – ООН

В организации подчеркнули, что все государства должны избегать каких-либо действий, которые могут привести к эскалации, ошибке или просчету.

Заместитель генсека ООН Изуми Накамицу заявила, что на сегодняшний день риск применения ядерного оружия выше, чем когда-либо с момента начала "холодной войны".

Об этом чиновница сказала, выступая на заседании Совета Безопасности ООН 31 марта. Заметим, что заседание посвящено обсуждению угроз России размещением ядерного оружия в Беларуси.

Накамицу подчеркнула, что мировые государства должны действовать вместе, чтобы остановить потенциальную ядерную угрозу. Представитель ООН призвала Россию, Беларусь и другие государства придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Усі держави повинні уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації, помилки або прорахунку.

"Все государства должны избегать каких-либо действий, которые могут привести к эскалации, ошибке или просчету. Все государства – участники Договора о нераспространении ядерного оружия – владеющие ядерным оружием и не владеющие им должны строго придерживаться обязательств, которые они взяли на себя", – сказала в своей речи заместитель генсека ООН.

Она добавила, что выполнение этих обязательств является важнейшим элементом предотвращения распространения и применения ядерного оружия и обеспечения его ликвидации.

"Риск применения ядерного оружия выше, чем когда-либо с момента начала "холодной войны". В целях безопасности всех нас я призываю Россию, США и ООН поговорить о возвращении к новому договору о ядерном оружии. Эти действия крайне нужны для международной стабильности", — подчеркнула Накамицу.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что его государство может разместить в Беларуси свое тактическое ядерное вооружение. По словам главы Кремля, летом в соседней стране завершится строительство хранилища для этого оружия.

Историк Юрий Фельштинский убежден, что Путин планирует пойти на такой шаг, чтобы нанести ядерный удар по Литве и Польше. Это может произойти не позднее сентября 2023 года, если Запад не примет превентивные действия.

В ГУР Минобороны Украины заверили, что они вместе с мировыми коллегами контролируют возможное размещение ядерного оружия и на территории Беларуси, и отслеживают ситуацию внутри России.

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