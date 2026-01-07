Россия и США сошлись в море: Кремль отправил военный флот прикрывать свой танкер от американцев

Российский военный корабль / © Фото из открытых источников

Россия направила корабли Военно-морского флота для сопровождения нефтяного танкера, который в Северной Атлантике отслеживают силы США.

Об этом сообщает издание BBC.

По данным издания, судно, которое пока не перевозит груз, ранее использовалось для транспортировки венесуэльской нефти. Во вторник танкер находился между Шотландией и Исландией.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что приказал ввести блокаду против нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или покидают ее. Накануне захвата бывшего венесуэльского лидера Николаса Мадуро 3 января Трамп также неоднократно обвинял власти Венесуэлы в использовании судов для доставки наркотиков в США.

В декабре береговая охрана США пыталась взять на абордаж танкер Bella 1 в Карибском море, считая, что он направляется в Венесуэлу. Американские власти имели ордер на его захват из-за подозрений в нарушении санкций и перевозке иранской нефти. После этого судно резко изменило курс, переименовалось в Marinera и, по сообщениям, сменило флаг с гайанского на российский.

Приближение танкера к Европе совпало с прибытием в регион около десяти американских военно-транспортных самолетов и вертолетов. Россия заявила, что «с беспокойством наблюдает» за ситуацией вокруг судна.

Два американских чиновника сообщили CBS News, что США рассматривают возможность взятия судна на абордаж и предпочли бы захватить его, а не потопить. Южное командование Вооруженных сил США заявило, что остается готовым поддерживать правительственные ведомства в противодействии судам и находящимся под санкциями участникам.

«Наши морские силы бдительны, мобильны и готовы отслеживать представляющие интерес суда. Когда поступит приказ, мы будем там», — говорится в заявлении.

По оценкам, во вторник вечером Marinera находилась в Северной Атлантике примерно в 2000 км от континентальной Европы. Расстояние и сложные погодные условия усложняют возможную операцию по абордажу. Перед началом каких-либо действий с территории Великобритании США, как ожидается, должны сообщить Лондону. В Министерстве обороны Великобритании заявили, что не комментируют военную активность других государств.

Аналитик по рискам и комплаенсу компании Kpler Димитрис Ампацидис отметил в комментарии BBC Verify, что изменение названия и флага судна вряд ли повлияет на действия США. По его словам, американская сторона ориентируется на номер IMO, структуру собственности и историю санкций, а не формальные атрибуты судна.

В МИД России заявили, что танкер совершает плавание в международных водах под флагом Российской Федерации и в соответствии с нормами международного морского права. Там также отметили, что внимание со стороны военных США и НАТО является «неоправданным» и не соответствует «мирному статусу» судна.

Ситуация вокруг танкера обострилась через несколько дней после того, как США провели операцию по задержанию Николаса Мадуро в Каракасе, в ходе которой американские силы наносили удары по объектам, подозреваемым в причастности к незаконной торговле оружием и наркотиками.

Напомним, ранее американский сенатор-демократ Крис Кунс призвал президента США Дональда Трампа к перехвату танкеров «теневого флота» агрессорки Российской Федерации.