Риск Третьей мировой войны в мире растет, если не остановить одного человека — Курт Волкер

По мнению Волкера, есть две противоборствующие стороны: это демократия, мир и диктатор и война.

Если Владимир Путин не остановить в Украине, риск Третьей мировой войны в мире растет.

Такое мнение выразил в интервью "Телеграфу" бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер.

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"У нас есть Путин, который выдвигает требования по территориям, населению и управлению в Европе. У нас есть Иран, который делает то же на Ближнем Востоке, используя такие инструменты, как ХАМАС, хуситов и Хезболла. У нас есть Северная Корея, которая заинтересована в собственной повестке дня. И у нас есть Китай, готовый воспользоваться всем этим, если все остальные будут заняты войной где-то в другом месте. Следовательно, растет вероятность того, что у нас постоянно будут продолжаться конфликты", — сказал он.

По мнению Волкера, есть две противоборствующие стороны: это демократия, мир и диктатор и война, вроде России, КНД или Ирана.

"Я думаю, если Путина остановят в Украине, он не будет разворачивать свою войну где-нибудь. Это также создаст больше сомнений в Иране, Северной Корее и Китае, если они увидят, что Россия фактически ослабила себя", — считает он.

Напомним, The Telegraph опубликовало статью, в которой предполагают, что мир на пороге Третьей мировой войны, поскольку Китай, Иран и КНДР готовы к бою.

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