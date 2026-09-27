«Риск войны выше, чем когда-либо»: Британия предупредила об угрозе со стороны России

Британия предупредила об угрозе войны / © Associated Press

Реклама

Великобритания оказалась перед самой высокой за несколько десятилетий угрозой вовлечения в военный конфликт, а ключевой опасностью для безопасности страны остается Кремль. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, когда ему пришлось объяснять рекордное со времен «холодной войны» наращивание оборонных расходов.

Об этом пишет Metro.

Реклама

Британия предстала перед самым военным риском за все время

Глава оборонного ведомства подчеркнул накануне партийного съезда лейбористов в Ливерпуле, пояснил, что у Путина — захватнические аппетиты и он постоянно испытывает на прочность оборонительные рубежи Соединенного Королевства и Североатлантического альянса.

Реклама

«Вне всякого сомнения, наибольшей угрозой для Британии является Россия и президент Путин. На нашем континенте идет война. Мы имеем дело с российским президентом, который лелеет имперские амбиции и постоянно испытывает на прочность оборону Британии и НАТО, а также проверяет устойчивость наших альянсов. Поэтому суровая реальность состоит в том, что мы сталкиваемся с более высоким риском войны, чем когда-либо за время моей жизни», — сказал Стритинг.

Чиновник выразил убеждение, что сейчас у Великобритании достаточно ресурсов для обеспечения безопасности граждан. В то же время он предостерег, что нельзя оставлять оборонные расходы на одинаковом уровне — ежегодно их необходимо повышать, поскольку растет и угроза.

«Сила обеспечивает сдерживание, а сдерживание значительно уменьшает вероятность того, что мы окажемся в ситуации, которой стремимся избежать, а именно в состоянии войны с Россией или, собственно, с кем-либо другим», — подчеркнул министр.

На фоне роста вызовов Стритинг призвал население сделать базовые домашние запасы первой потребности, в том числе питьевой воды и наличных. Он попросил людей сохранять бдительность, но не поддаваться панике.

Реклама

Кроме всего, Уэс Стритинг отметил трансформацию военного сотрудничества с Киевом. Если в начале полномасштабной войны России именно британские инструкторы обучали украинских бойцов, то сейчас силы обороны Украины активно делятся с западными союзниками уникальным боевым опытом, в частности, в сфере применения беспилотных технологий.

Глава Минобороны признал, что средства, направляемые на оборонный сектор, могли бы пойти на поддержку школ, больниц или непосредственно в кошельки граждан. Впрочем, по его словам, инвестиции в безопасность сегодня значительно меньше, чем потенциальная катастрофа в случае начала войны.

Россия сыплет угрозы Великобритании

Напомним, Россия снова прибегла к угрозам в адрес Великобритании из-за ее поддержки Украины. В российском МИД заявили, что сочтут «законной целью» любые британские военные объекты на территории Украины, если их будут использовать для ударов по РФ.

В своем обращении внешнеполитическое ведомство агрессора перевело в Лондон всю ответственность за возможное обострение ситуации.

Реклама

Также в МИД РФ добавили, что оставляют за собой право на «ответные действия», ссылаясь на так называемое право на самооборону.

Новости партнеров

Новости партнеров