Риск ядерной катастрофы достиг критического уровня: МАГАТЭ бьет тревогу

Гросси / © Associated Press

В МАГАТЭ подчеркнули, что риск ядерной катастрофы значительно возрос. Страны призвали быть ответственными и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия.

Об этом написал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, риск ядерной катастрофы вырос до уровня, которого не было со времен Холодной войны.

«Война вернулась в Европу и на Ближний Восток, а многосторонние рамки, лежащие в основе мира и безопасности, находятся под огромным давлением. В современной ядерной сфере мы сталкиваемся с опасным противостоянием, где больше участников, больше рисков и меньше ясности», — написал он.

Как мы писали, Польша объявила о намерении провести совместные с Францией ядерные учения. Как известно, Франция является единственным ядерным государством в ЕС. Ранее Макрон объявил о новом этапе французского сдерживания, предусматривающего более широкое привлечение европейских союзников, в том числе через участие в ядерных учениях. Инициативу поддержали несколько стран Европы: Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция и Греция.

