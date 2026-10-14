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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Риски очевидны»: Мэлони разгромила администрацию Трампа за дизельный сговор с Москвой

По словам премьера Италии, такое соглашение дает России новые доходы для войны и подрывает эффективность санкций.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко раскритиковала договоренность между США и Россией о поставках российского дизельного горючего, назвав ее «очень рискованным выбором».

Об этом сообщает Al-Monitor.

На прошлой неделе США и Россия договорились, что Москва сначала поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного горючего.

«Результат этого решения неясен, а риски очевидны», — заявила Мэлони в итальянском парламенте накануне саммита ЕС.

По ее словам, такая договоренность фактически придает Москве легитимность в тот момент, когда российские удары по украинским городам продолжаются.

«Это придает Москве легитимность, пока ее бомбы продолжают падать на украинские города, создают новые доходы для финансирования войны и косвенно ослабляют эффективность санкций», — сказала премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал соглашение, назвав его «инвестицией в войну, которую необходимо завершить».

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявлял, что поставка российского дизеля поможет снизить цены на энергоносители в США. Этот вопрос имеет особое политическое значение для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов, от которых будет зависеть контроль над Конгрессом.

Мелони призвала ЕС говорить с Россией от имени всей Европы

Отдельно Мелони заявила, что 27 стран Евросоюза должны определить «авторитетную фигуру», которая будет вести переговоры по поводу российско-украинской войны от имени Европы.

Она также не исключила формального мандата для группы Е3 – Германии, Франции и Великобритании.

«Если Франция, Германия и Великобритания считают, что могут достичь лучших результатов самостоятельно, чем мы все вместе, и пока они делают именно такой выбор, пусть хотя бы делают это от имени всех и с официальным мандатом», — сказала Мэлони.

На предстоящем саммите ЕС, по ее словам, также будут обсуждаться усиление российских гибридных атак — вторжение дронов, кибератаки, диверсии и другие скрытые операции, направленные на ослабление поддержки Украины.

Мелони подчеркнула, что Европе необходимо лучше защищать критическую инфраструктуру, в частности, энергетические сети, подводные кабели, порты и аэропорты.

Соглашение Трампа с Путиным вызвало сопротивление в Европе и США

Ранее стало известно, что договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным по поводу российского дизеля вызвала резкую реакцию среди союзников США. Европейские лидеры готовятся на саммите ЕС призвать к новым санкциям против Москвы и дальнейшему ограничению ее нефтяных доходов.

Премьер Польши Дональд Туск заявлял, что Россия не заинтересована в деэскалации или в мире, а канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что Москва согласится на добросовестные переговоры только под давлением. Германия и Австралия уже заявили, что не планируют покупать российские энергоносители, а Кая Каллас предупредила: дополнительные доходы от горючего дадут Кремлю больше ресурсов для войны.

Сопротивление возникло и в США. Группа из 12 сенаторов от Демократической и Республиканской партий призвала Трампа отказаться от соглашения с Москвой. Среди подписантов был и бывший лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

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