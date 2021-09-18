Рисковали жизнью ради "дамы": в Нидерландах петух и козел отбили у ястреба курицу (видео)

Животные бросились защищать курицу, на которую напал ястреб.

В Нидерландах на одной из ферм произошла история со счастливым концом. Козел и петух спасли жизнь курицы, на которую напал ястреб.

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Видео поединка птиц и животного выложили в Сети.

На кадрах видно, как посреди двора гуляет курица. Неожиданно сверху на нее налетает ястреб и атакует, пытаясь схватить лапами и взлететь с ней. Птица из последних сил борется за жизнь.

Это заметил петух, который гулял неподалеку. Он подлетел и стал защищать "даму". Впрочем, сил петуху, чтобы одолеть соперника, явно не хватало.

Борьбу птиц увидел козел и набросился на чужака. Несмотря на то, что ястреб сбил копытного с ног, козел мгновенно ретировался и бросился в бой с удвоенной силой.

Ястреба удалось прогнать.

Напомним, что в Запорожье ягненок бежали из ресторана, стало звездой соцсетей. После визита ягненка Валеры под местную СБУ, в Сети начала распространяться волна в защиту животных. Люди предлагают за барашка бешеные деньги и уже распространяют петиции с хештеґом "Свободу Валере!".

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