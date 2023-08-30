Рисовал свастики на украинских автомобилях: немецкий депутат поставил крест на политической карьере

Представитель партии, подозреваемой в связях с Кремлем, сложил свои полномочия муниципального депутата в немецком курортном городе.

В немецком городе Баден-Баден муниципальный депутат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Мартин Кюне подал в отставку на фоне скандала с нанесением свастики и бранного выражения “F*ck UA” на автомобилях с украинскими номерами.

Об этом сообщает издание Spiegel.

Как пояснили во фракции AfD, депутат Кюне сообщил о своем решении вечером во вторник, 29 августа, отправив соответствующее письмо мэру Дитмару Шпету.

Ранее прокуратура Баден-Бадена объявила о подозрении муниципальному депутату в том, что он нарисовал нацистскую символику на двух автомобилях с украинскими номерами, а также написал на них заглавными буквами "F*ck UA".

За это он получил штраф в размере 50 дневных ставок, который еще не вступил в законную силу. Сообщается, что инциденты произошли в январе и марте этого года.

Фамилию политика прокуратура не разглашала, однако местные СМИ, в частности портал goodnews4 Baden-Baden, сообщили, что это был Мартин Кюне.

"Он [Кюне] не предоставил нашей группе никакой информации об обвинениях против него", — сказал изданию его однопартиец Александр Арпаски.

Сам Мартин Кюне отказался от комментариев.

В немецком курортном городе осталось только два депутата от партии AfD, которую считают близкой к Кремлю.

Ранее сообщалось, что в начале июля этого года парламентская фракция AfD подала иск в Федеральный конституционный суд, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц согласился отправить вооружение в Украину без разрешения Бундестага.

Напомним, ранее лидер фракции "Свободных демократов" в немецком парламенте Кристиан Дюрр во время телеэфира поспорил с главой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла из-за российской агрессии против Украины.

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