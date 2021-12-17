Рисунок, купленный американцем за $30, оказался шедевром эпохи Возрождения

Мужчина купил небольшой рисунок на распродаже домашних вещей.

Рисунок размерами 16,5х16,5 см, сделанный чернилами на тонкой льняной бумаге, изображающей Богоматерь с младенцем и цветком на траве с инициалами АТ, купленный американцем в Массачусетсе за 30 долларов на распродаже домашних вещей, может уйти с молотка 30 млн долларов.

Эксперты доказали, что это работа легендарного художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, датированная 1503 годом, сообщает Daily Mail.

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60-летний посетитель распродажи отдал за рисунок 30 долларов. Позже мужчина решил продать рисунок, однако найти человека, который действительно хорошо разбирался в искусстве и оценил произведение, долго не удавалось. Тогда он обратился за помощью к своему знакомому владельцу магазина антикварных книг Брейнерду Филлипсону.

Мужчина показал рисунок Кристофу Мецгеру – главному хранителю музея Альбертина в Вене. Эксперту понадобилось всего 15 секунд, чтобы взглянув на рисунок, твердо заявить, что это уникальная работа Альбрехта Дюрера. Его слова подтвердила и всемирно известная реставратор бумаги Джейн Макосленд.

Они считают, что этот рисунок мог быть использован как этюд для одной из лучших акварелей Дюрера "Богоматерь с множеством животных" (1506).

Искусствоведы предполагают, что рисунком владел император Священной Римской империи Рудольф II, имевший самую большую в мире коллекцию работ Дюрера.

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