Рисуют самолеты на авиабазах: в разведке Британии рассказали, как РФ пытается защититься от украинских дронов

На аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму на бетоне изображены ложные российские истребители.

Российские оккупанты пытаются использовать методы приманки и обмана. Таким образом, они пытаются защитить и скрыть свои самолеты на аэродромах от украинских дронов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, на аэродроме Кировское во временно оккупированном Крыму на бетоне изображены ложные российские истребители. Такие рисунки наблюдаются не менее на 12 российских авиабазах. Тем самым оккупанты демонстрируют, что они довольно сильно озабочены украинскими дроновыми налетами.

В британской разведке также добавили, что вертолеты РФ регулярно приземляются на нарисованные истребители, тем самым полностью срывая попытку обмана.

"Это раскрывает настоящий боевой порядок или численность самолетов на этих авиабазах, которые, вероятно, Россия пытается скрыть от разведывательной картины Украины", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что РФ разместила наземные ракетные пусковые платформы в Крыму.

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