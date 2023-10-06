"Риторика Путина изменилась": Мусиенко заметил интересную деталь в речи диктатора на саммите Валдай

Кое-что изменилось в риторике Путина во время саммита Валдай. Так, во время своей речи он сказал то, о чем раньше не упоминал, или вспоминал очень мало и бегло.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на своей странице в TikTok.

Что сказал диктатор

Как отметил военный эксперт, Путин сказал, что им, россиянам, предстоит еще осваивать Сибирь и Дальний Восток. Это важный аспект, на который следует обратить внимание.

"Россия начала все больше и больше с публичного пространства забирать фактор Китая и это не зря, потому что они боятся и они понимают, что Китай будет осуществлять экспансию российских территорий. Китай сейчас извлекает для своей экономики, которую нужно поднимать, большое количество дешевых ресурсов и сырья из России, это будет только расти", – уверяет руководитель Центра военно-правовых исследований.

Зато российский бизнес не может освоиться в Китае. Путин делает эти заявления для тех, кто на Западе и США считает, что Россия нужна для США, чтобы сдерживать Китай.

"Но Китай не отдаст целостную Россию. Поэтому он (Путин – ред.) просит Запад вмешаться", – акцентирует Мусиенко.

Кроме того, диктатор опасается, потому что США ведут переговоры с Китаем. Может случиться так, что Россию просто поделят.

"Часть европейская в пределах нескольких государственных образований или конфедерации народов отойдет к Западу, и это будет по Уралу фактически. А та часть отойдет непосредственно Китаю. Условием будет: не наступать на Тайвань, учесть интересы США в Юго-Восточной Азии и обеспечить безопасность Арктического пути, который перейдет в США и северные страны", – считает Мусиенко.

Всем это выгодно, говорит он, и нам это выгодно. Поэтому сейчас Китай для Украины – ситуативный союзник и китайцы могут помочь фактически решить проблему для всего мира – проблему агрессивной России.

"Надеюсь, на этот раз, как в "ельцинскую" эпоху, Россию спасать не будут и "ножек Буша" тоже не будет", — подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится отвоевать "дополнительные территории" во время войны в Украине, а полномасштабное вторжение объяснил желанием "чувствовать себя в безопасности".

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