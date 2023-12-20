Риторика Путина "переждать Запад" дает плоды: политтехнолог объяснил, почему оживился диктатор

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, что именно добавляет главе Кремля Владимиру Путину вдохновение еще активнее говорить бред.

Об этом шла речь в интервью эксперта "24 Канала".

В начале полномасштабного вторжения президенту РФ Путину плохо удавалось врать по поводу ситуации в РФ и на фронте в Украине. Впоследствии ему начали готовить темы предстоящих выступлений и ответы на вопросы, он все тщательно изучал и поэтому все активнее говорил бред, считает Борис Тизенгаузен.

"Великое искусство врать так, чтобы человеку, который не в контексте, сказанное звучало логически, но все было с точностью наоборот", – добавил Тизенгаузен.

Он прокомментировал выступление Путина на коллегии минобороны России и заметил, что риторика диктатора "переждать Запад" приносит определенные плоды.

"В 2022 году российский президент вообще не проводил пресс-конференции. Зато на второй год великой войны "развалился" на стуле и четыре часа болтал об абсурдных вещах. Снова повторив шаблонную риторику о войне в Украине, обвинив НАТО и Запад в посягательстве на границы России", – напомнил Тизенгаузен.

Учитывая это, Путин действительно может окрылиться и так живо выступать, считает эксперт.

По словам Тизенгаузена, РФ научилась обходить введенные санкции, а значит и обыгрывать Европу.

"У него есть верные "собаки" в лице того же премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, если нужно, заблокирует любую инициативу или санкции от ЕС для России. Также помогают Китай и Турция, которая занимает серьезное место в товарооборота с Россией", – напомнил Тизенгаузен.

Поэтому российский президент "стал нормально чувствовать себя".

"К сожалению, внимание к войне ослабевает по естественным причинам: если долго показывать войну, все устают. Так было с Сирией и любой другой войной. Нам будет все труднее, но у нас есть серьезные партнеры", – считает Борис Тизенгаузен.

Напомним , заявления, которые в последнее время раздаются в России относительно войны в Украине. К примеру, глава Кремля Путин заявил, что так называемая "СВО" будет продолжаться до тех пор, пока не будут исполнены преступления "задания" оккупантов.

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