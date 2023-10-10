Рlayboy расторг контракт с известной порноактриской из-за ее поддержки ХАМАС

Playboy уволил Мию Халифу после того, как порнозвезда поддержала действия боевиков ХАМАС и выступила с антиизраильскими заявлениями.

Бывшая порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа выступила в поддержку Палестины и боевиков ХАМАС, в результате чего потеряла контракт с медиа-империей Playboy.

Журнал разослал электронные письма своим подписчикам и сказал, что удалил канал Мии с платформы Playboy. Теперь на странице отображаются слова "Не найдено".

"Мы пишем, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Playboy Мии на нашей платформе.

Мия сделала отвратительные и осуждающие комментарии, восхваляя атаки ХАМАС на Израиль и убийство невинных мужчин, женщин и детей", - говорится в электронном письме пользователям.

"В Playboy мы поощряем свободу выражения взглядов и конструктивные политические дебаты, но мы придерживаемся политики нулевой терпимости к языку ненависти. Мы ожидаем, что Мия поймет, что ее слова и действия имеют последствия", – добавили в компании.

"Это такой ужасный твит, Мия. Считайте себя немедленно освобожденной. Просто отвратительно. Более чем отвратительно. Пожалуйста, развивайтесь и станьте лучшим человеком. Тот факт, что вы оправдываете смерть, изнасилование, избиение и захват заложников, действительно отвратительно. Никакими словами не отвратительно. можно объяснить ваше невежество", – написал в Twitter директор компании Тодд Шапиро.

Что заявляла порноактриса

"Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы на неправильной стороне апартеида, и история это покажет со временем", – написала она в Twitter.

Еще раньше она написала: "Кто-нибудь, пожалуйста, может сказать борцам за свободу в Палестине переворачивать свои телефоны и снимать горизонтальные видео".

"Я не могу поверить, что сионистский режим апартеида сбрасывают партизаны в поддельных рубашках Gucci", – написала Халифа позже.

Комментируя разрыв контракта, Миа Халифа написал очередной твит, в котором нет и намека на смену позиции.

"Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей для бизнеса, но я больше злюсь на себя за то, что не проверила, не веду ли я дела с сионистами. Моя ошибка", — отметила порнозвезда.

Ранее сообщалось, что в Израиле супруги вступили в бой с группой боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих детей – 10-месячных близнецов. Супруги погибли, однако успели убить семерых боевиков.

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