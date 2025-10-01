Роберт Фицо пропустил важный саммит ЕС на фоне "ухудшения здоровья" после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поехал на проходящую в Копенгагене неформальную встречу лидеров Европейского Союза, сославшись на проблемы со здоровьем, связанные с попыткой его убийства, произошедшей в прошлом году. Решение Фицо об отмене участия было объявлено как раз в момент начала саммита в датской столице.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальное заявление представителя словацкого лидера.

Отмена участия и покушение

Спикер Фицо Александр Ковач заявил, что решение словацкого премьера пропустить саммит, где обсуждаются вопросы безопасности и усиления поддержки Украины, вызвано «ухудшением состояния здоровья, связанным с покушением». Это нападение произошло в мае прошлого года, когда 72-летний пенсионер выстрелил в премьера пять раз, когда тот приветствовал своих поклонников после заседания правительства. Нападавший, арестованный на месте и впоследствии обвиненный в совершении террористического акта, заявил, что напал на Фицо из-за несогласия с политикой его правительства.

Политический контекст

Это не первый случай, когда Фицо упраздняет публичные выступления, ссылаясь на осложнения со здоровьем после стрельбы. В апреле этого года он пропустил телевизионные прения с бывшим президентом Чехии Милошем Земаном, хотя первоначально причиной называли рабочие обязательства.

Отсутствие Фицо на саммите проходит на фоне важных дискуссий по европейской безопасности и сотрудничеству. В последнее время словацкий премьер вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сопротивляется давлению со стороны ЕС и США, которые пытаются полностью прекратить импорт российской нефти с целью отрезать Москву от основного источника финансирования войны.

Напомним, саммит в Копенгагене проходит на фоне повышенных мер безопасности , вызванных серией подозрительных инцидентов с беспилотниками вокруг аэропортов Дании.